البورصة تتراجع لليوم الخامس.. ومؤشرها الرئيسي يهبط 1.6% بنهاية الأسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، من صعود مبكر في بداية الجلسة، لتنهي تعاملات الأسبوع على هبوط للجلسة الخامسة على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 افتتح تعاملات اليوم على ارتفاع 0.5%، لكنه أنهى التعاملات على تراجع بنسبة 1.6% عند مستوى 12387 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب اليوم صافي بيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقينة 8.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 31.6 مليون جنيه.

وخلال تعاملات الأمس، تراجعت البورصة للجلسة الرابعة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل المؤشر الرئيسي أدنى مستوى له منذ مايو 2017، عند مستوى 12587 نقطة.