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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي

01:29 م الخميس 06 ديسمبر 2018
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في السوق المحلي

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي اليوم الخميس بعد أن تراجعت أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين للجرام الواحد، ليصل عيار عيار 21 إلى نحو 618 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 616 جنيهًا بالأمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 530 جنيهًا، وعيار 24 إلى 706 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4944 جنيهًا، بحسب نجيب.

وقال نجيب إن ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى صعود سعر المعدن عالميًا ليسجل نحو 1238 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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