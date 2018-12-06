غدًا .. انطلاق أعمال منتدى "أفريقيا 2018" لدول تجمع الكوميسا بشرم الشيخ

القاهرة – وكالات:

قالت السكرتيرة العامة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، تشيلشي مبوندو كابويبوي،إن تجمع دول الكوميسا الذي يضم 21 دولة أفريقية، المقرر انطلاقه غدًا الجمعة، يعد أكبر التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء.

وأضافت مبوندو في تصريحات لها نقلتها مجلة افريكان بيزنس، أن المنتدى "أفريقيا 2018" يعمل على الاندماج مع بقية التجمعات الأفريقية الأخرى الثمانية.

وأكدت ع أن أجندة "الكوميسا" جزء لا يتجزأ من أجندة سياسة التكامل القاري، في مجال التجارة والاستثمار وأن أهدافها تتماشى مع مبادرات البلدان الأفريقية مثل منطقة التجارة الحرة الثلاثية (TFTA) ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية (AfCFTA).

وأشارت إلى أن منتدى أفريقيا 2018 يوفر فرصة للالتقاء سويا لمواجهة تحديات التنمية داخل دول التجمع من أجل تحقيق السلام والازدهار، بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى منطقة استثمار تنافسي دولي ، مما يسمح بحرية حركة رأس المال والعمالة والسلع والخدمات عبر حدود الدول الأعضاء في الكوميسا، وتسهيل النمو المستدام للاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة.

وتمثل 21 دولة المشاركة بتجمع الكوميسا، ثلث القارة ،والذي نجح في خلق سياسات شمولية للتجارة والنقل العابر ، منها توحيد الجمارك ورخصة الانتقال الحر بين دول التجمع ونظام التحكم الآلي في إدارة البيانات المخصصة بين الدول الأعضاء وتسهيل التجارة ووحدة نقل بيانات النقل عبر الإنترنت وآلية تيسير التجارة ، بحسب مبوندو.

وأشارت السكرتيرة العامة، إلى إن المنظمة تستهدف تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام في جميع الدول الأعضاء من خلال زيادة التعاون والتكامل بجميع ميادين التنمية خاصة في التجارة والاستثمار والجمارك والشؤون النقدية والنقل والمواصلات والمعلومات والتكنولوجيا والصناعة والطاقة والجنس والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية.