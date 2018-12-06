بنك "CIB" يطلق المعاملات البنكية الإلكترونية باستخدام كارت "ميزة"

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي (CIB)، في بيان اليوم الخميس، إنه أطلق المعاملات البنكية الإلكترونية، باستخدام بطاقة الخصم الوطنية "ميزة" عبر ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع (POS) التابعة للبنك.

وتعد بطاقات "ميزة" هي إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وقال محمد فرج، الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي، إن إطلاق مدفوعات الإلكترونية الخاصة ببطاقة "ميزة" يهدف إلى توسيع قاعدة المدفوعات الإلكترونية بين فئات الشعب المختلفة.

وأشار البنك، إلى أنه قام بإضافة إصدارين جديدين من نوعية ماكينات الصراف الآلي تتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، في إطار خطة البنك لتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي.

وأشار بيان التجاري الدولي، إن البنك المركزي، سبق أن أعلن عن إصدار بطاقات "ميزة" في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز الشمول المالي مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية حيث يتمكّن حاملي بطاقات "ميزة" من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم وكذلك إجراء معاملات إلكترونية وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.

ومن المتوقع إصدار كارت ميزة في الربع الثاني من العام المقبل، بحسب ما قاله وزير الاتصالات، عمرو طلعت، في حوار سابق مع مصراوي، مشيرا إلى أن بداية استخدامه ستكون في دعم التموين.

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