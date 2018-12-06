بالصور.. كسح مياه الأمطار من شوارع السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

دفعت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بعربات الكسح لسحب مياه الأمطار من شوارع السويس، كما ساهمت شركات البترول في الدفع بعربات السحب لإزالة المياه المتراكمة بشارعي ناصر وصلاح نسيم.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات الأمطار خاصة بالمناطق العشوائية، وتنظف بالوعات وشناشين تصريف مياه الأمطار من شوارع المحافظة تحبسا لذروة موجه الأمطار التي من المتوقع أن تضرب السويس اليوم، بحسب ما أفاد البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه بتفعيل إدارة الأزمات بالمحافظة والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي والتموين لتوفير أماكن إعاشة لتكون جاهزة في حالة الطوارئ عند تضرر منازل الأهالي بالقطاع الريفي.

وفي السياق تفقد الدكتور عبدالله رمضان محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد شوارع السويس للوقوف على حالة الشوارع والتأكيد على سرعة شفط المياه ورفع الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار وتسهيل حركة مرور المواطنين.