حريق في "الإسكندرية للبترول" بسبب الأحوال الجوية.. والشركة: لا إصابات

كتب- مصطفى عيد:

قال مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، في بيان، إنه جاري التعامل مع حريق اندلع بأحد مستودعات النافتا التابع للشركة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نظرًا للأحوال الجوية السيئة من أمطار ورعد وموجات من البرق.

وأوضح بهجت، أنه تم على الفور رفع درجة الاستعداد في الشركة وفي جميع شركات المنطقة الجغرافية البترولية المحيطة وتطبيق خطة الطوارئ المناسبة لمثل هذه الظروف.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم الدفع بسيارات الدفاع المدني التابعة لشركات البترول ومحافظة الإسكندرية والقوات المسلحة، وجاري حاليا التعامل مع الحريق وتفريغ المنتج من المستودع مع القيام بالتبريد اللازم لجسم المستودع.

وقال بهجت، إنه لا توجد إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى استمرار انتظام عمل الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فور حدوث الحريق تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية لتقييم الموقف ومتابعة مستجدات الأمور وإعداد تقرير نهائي بالموقف، وفقًا للبيان.