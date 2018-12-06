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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    10:29 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    القاهرة – مصراوي:

    كسرت مؤشرات البورصة سلسلة التراجعات، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وصعدت مؤشراتها بشكل جماعي.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.5 مع بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 12650 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%.

    وكانت البورصة تراجعت بنهاية تعاملات الأمس، للجلسة الرابعة على التوالي،وسجل المؤشر الرئيسي أدنى مستوى له منذ مايو 2017.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.3% إلى 12587 نقطة.

    مؤشرات البورصة البورصة مؤشر البورصة الرئيسي

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