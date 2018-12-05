  • عاجل:إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف في واقعة "فستان المهرجان" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

    عمومية كليوباترا تعتمد تقرير قيمة مستشفى الكاتب بـ 266 مليون جنيه

    05:47 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    عمومية كليوباترا تعتمد تقرير قيمة مستشفى الكاتب بـ 266 مليون جنيه

    مستشفي كيلوباترا

    القاهرة – (مصراوي):

    وافقت الجمعية العمومية لمستشفيات كليوباترا على تقرير القيمة العادلة المقدم من مستشار مالي مستقل، لمستشفى الكاتب بالدقي وهي 266 مليون جنيه.

    وبحسب ملخص قرارات اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي حصل عليه مصراوي فإن الجمعية العمومية وافقت على تنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبنى مستشفى الكاتب المؤرخ في 21 أغسطس 2017.

    ووافقت الجمعية العمومية لمستشفيات كليوباترا على تقرير القيمة العادلة المقدم من مستشار مالي مستقل، لمستشفى الكاتب بالدقي وهي 266 مليون جنيه.

    وأضاف ملخص الجمعية العمومية للشركة أنه سيتم الإفصاح فور تحديد القيمة النهائية للصفقة ومباشرة قبل تنفيذ، مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الصحة.

    وأظهرت القوائم المالية المجمعة، لمجموعة مستشفيات كليوباترا، المرسلة للبورصة أمس للبورصة، ارتفاع صافي أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 165.9% لتصل إلى 224.95 مليون جنيه مقابل 84.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، إلى مليار جنيه مقابل 817.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بنحو 30%.

    وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة إلى 91.55 مليون جنيه، مقابل 31.98 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، بنسبة زيادة 186.3%.

    كما ارتفعت إيرادات الربع الثالث للشركة بنسبة لتسجل 388.3 مليون جنيه، مقابل 293.2 مليون جنيه.

    وتعمل شركة كليوباترا، في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، وخدمات الطوارئ، عبر 4 مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى.

    مستشفيات كليوباترا الجمعية العمومية مستشفى الكاتب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان