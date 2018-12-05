عمومية كليوباترا تعتمد تقرير قيمة مستشفى الكاتب بـ 266 مليون جنيه

القاهرة – (مصراوي):

وافقت الجمعية العمومية لمستشفيات كليوباترا على تقرير القيمة العادلة المقدم من مستشار مالي مستقل، لمستشفى الكاتب بالدقي وهي 266 مليون جنيه.

وبحسب ملخص قرارات اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي حصل عليه مصراوي فإن الجمعية العمومية وافقت على تنفيذ عقد البيع الابتدائي الخاص بأرض ومبنى مستشفى الكاتب المؤرخ في 21 أغسطس 2017.

ووافقت الجمعية العمومية لمستشفيات كليوباترا على تقرير القيمة العادلة المقدم من مستشار مالي مستقل، لمستشفى الكاتب بالدقي وهي 266 مليون جنيه.

وأضاف ملخص الجمعية العمومية للشركة أنه سيتم الإفصاح فور تحديد القيمة النهائية للصفقة ومباشرة قبل تنفيذ، مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الصحة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة، لمجموعة مستشفيات كليوباترا، المرسلة للبورصة أمس للبورصة، ارتفاع صافي أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 165.9% لتصل إلى 224.95 مليون جنيه مقابل 84.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، إلى مليار جنيه مقابل 817.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة بنحو 30%.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة إلى 91.55 مليون جنيه، مقابل 31.98 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، بنسبة زيادة 186.3%.

كما ارتفعت إيرادات الربع الثالث للشركة بنسبة لتسجل 388.3 مليون جنيه، مقابل 293.2 مليون جنيه.

وتعمل شركة كليوباترا، في تقديم خدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة، وخدمات الطوارئ، عبر 4 مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى.