إطلاق "مانيفيستو الشركات الناشئة" قبل عقد قمة "رايز أب"

القاهرة - مصراوي:

أُطلقت أمس الثلاثاء، أعمال مبادرة مانيفيستو الشركات الناشئة، وهي أول وثيقة شاملة للتحديات التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال في مصر، حيث أصبحت متاحة حاليا على شبكة الإنترنت، بدعم من مؤتمر وقمة رايز أب.

ووفقًا لبيان من الشركة المنظمة، فإن المبادرة تتناول القضايا الأكثر إلحاحًا التي تتراوح بين الوصول إلى بيانات حديثة حول الشركات الناشئة، والتمويل، واستنزاف العقول الموهوبة إلي خارج مصر، وفرص الاستثمار والسياسات والمتطلبات التنظيمية.

وجاء إطلاق الوثيقة خلال حفل عقد مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة عبد الحميد شرارة، مؤسس والرئيس التنفيذي لرايز أب، ونرمين الطاهري، وكيل محافظ مساعد لقطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية.

ويأتي إطلاق مانيفيستو الشركات الناشئة قبل انعقاد مؤتمر رايز أب السنوي السادس، انعكاسا لموضوع هذا العام الذي يحمل عنوان "ابقَ على الأرض، ولكن دع هدفك عاليا"، فهو ـ بحسب الفريق المنظم ـ يجسد الواقع على الأرض ويقترح الحلول التي يمكن حقا أن تحدث فرقا، بحسب البيان.

وتضم المجموعة ما يقرب من 200 من ذوي الخبرة في رأس المال الاستثماري، وبناء الشركات، والأطراف القانونية، والسياسة العامة، والتعليم، وإدارة المواهب، مسرعات وحاضنات الأعمال وغيرها الكثير ، عملوا على مدار 12 شهرا من أجل الوصول لمحتوى المانيفستو.

وتنطلق فعاليات القمة السادسة لـ "رايز أب" لريادة الأعمال والشركات الناشئة بالقاهرة، بعد غدٍ الجمعة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن كلمات لرانيا المشاط وزيرة السياحة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان من قمة رايز أب أول أمس الاثنين.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

وتتضمن قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أسماءً هامة في عالم ريادة الأعمال بالمنطقة العربية، إلى جانب أسماء عالمية مثل جيسون باو، مدير مكتب جاك ما رئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا الشهيرة، وبارت فان در فل من فيسبوك، وبروك انتوسل رئيس قطاع الأعمال في أوبر العالمية، وراينو ريجنزبرجر رئيس قطاع التكنولوجيا في مبادرة مايكروسوفت في أفريقيا.