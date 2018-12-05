قصة الدولار الجمركي التي أثارت الجدل ومخاوف زيادة الأسعار (فيديوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

رفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي، السبت الماضي، على عدد من السلع والمنتجات "غير الضرورية والترفيهية"، وحددت المالية سعره بـ 17.9737 جنيه للدولار الواحد.

وحددت وزارة المالية مدة العمل بهذا السعر بشهر واحد تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة، والحاسب الآلي، والأثاث، والملابس، والأحذية، وسيارات الركوب الخاصة، والتكاتك، والموتوسيكلات، والسجائر، ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى حددتها الوزارة في أكثر من جدول.

وثبتت وزارة المالية سعر الدولارالجمركي للسلع الاستراتيجية والضرورية عند 16 جنيهًا، وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.

ويرصد مصراوي في هذا الفيديو ماذا يعني قرار وزارة المالية، وما هي أبرز السلع التي سيتم تطبيقه عليها.