الركود يدفع أسعار الدواجن للانخفاض.. والكيلو يسجل 25 جنيها بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي.

وأضاف درويش أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا كبيرا في الوقت الحالي، حيث وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها بالمزرعة، ليصل للمستهلك بنحو 25 جنيها.

وأشار درويش إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج مع دخول فصل الشتاء.

ويرى درويش أن سعر 20 جنيها للكيلو بالمزرعة، لا يغطي تكلفة الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.