رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم بسبب الركود

كتبت- دينا خالد:

توقع محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، نتيجة الركود الشديد الذي يعاني منه السوق المصري.

وأضاف وهبة أن حالة الركود التي يعاني منها السوق، "لم تعد تتأثر بالمواسم مثل الأعياد والمناسبات والكريسماس والتي كانت تشهد انتعاشة في الطلب على اللحوم".

وقال وهبة إن أسعار اللحوم مستقرة عند مستويات أسعار عيد الأضحى الماضي، وإنها لم ترتفع كما تردد مؤخرا إلى 190 جنيهًا.

وأشار وهبة إلى أن سعر كيلو اللحم الكندوز في القاهرة الكبرى يتراوح بين 130 و150 جنيهًا، وكيلو اللحم الضاني بين 130 و160 جنيهًا.

وتراوح كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 100 و120 جنيهًا، وكيلو اللحم الجاموسي بين 100 و110 جنيها، وكيلو اللحم السوداني 90 جنيهًا، بحسب وهبة.

وأشار وهبة إلى أن هناك بعض أنوع اللحوم أسعارها مرتفعة لأنها "قطعيات مميزة" كعرق الفلتو والروستو والتي صل سعرها إلى 170 جنيها للكيلو.