يصل إلى 840 جنيهًا.. تعرف على أسعار الديك الرومي مع اقتراب "الكريسماس"

كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب موسم احتفالات أعياد "الكريسماس"، استقرت أسعار الديك الرومي، عند نفس مستويات العام الماضي، بحسب ما قاله نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وقال درويش، لمصراوي، إن الظروف المؤثرة في أسعار الديك الرومي، لم تتغير، وبالتالي استقر سعره عند نفس مستويات العام الماضي تقريبًا.

وأضاف درويش أن سعر كيلو الديك الرومي يتراوح بين 55 و60 جنيهًا للمستهلك، وهو نفس سعر العام الماضي، أو بزيادات طفيفة.

وأشار إلى أن المربيين استعدوا بأعداد كبيرة من الديوك الرومي، سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بمناسبة أعياد رأس السنة.

ويتراوح وزن الديك الرومي بين 7 و14 كيلو جرام، بأسعار تبدأ بين 420 جنيهًا و840 جنيهًا.

وأشار درويش إلى أن "أي زيادة في سعر الديك الرومي، تعتبر غير مؤثرة على المستهلك البسيط، حيث أن زبون الديك الرومي من طبقة معينة".

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، إن الديك الرومي يتم استيراده "كتكوت" بين عمر يوم وأسبوع، بدون جمارك بمصاريف إدارية فقط.

وقال إن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار الجمركي غير مؤثرة على سعر الديك الرومي.

وكانت وزارة المالية قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى نحو 17.97 دولار للسلع التي وصفتها بأنها غير ضرورية، اعتبارا من أول الشهر الجاري، وتثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية والاستراتيجية ومدخلات الإنتاج.

وأضاف السيد أن سعر الديك الرومي مرتفعا مقارنة بأسعار الدواجن، حيث أنه يحتاج إلى فترة كبيرة للتربية، ونوع معين من العلف، بالإضافة إلى استهلاك كهرباء لتوفير إضاءة مناسبة له.

وقال طارق أبو فارس، صاحب محل جنه الطيور، أن سعر كيلو الديك الرومي يبلغ نحو 60 جنيهًا للكيلو، وهو نفس أسعار العام الماضي.

وأضاف أبو فارس، أنه لا يبيع الديك الرومي بالطلب، مشيرا إلى أنه بدأ يتلقى طلبات من الزبائن واستفسارات عن أسعاره، استعدادًا للكريسماس.