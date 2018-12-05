فاروس توقع اتفاقية مع "إكزوتكس كابيتال" لترويج أبحاثها وجذب المستثمرين

القاهرة - مصراوي:

قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية رئيسية مع شركة إكزوتكس كابيتال، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة، ومقره في لندن.

وتتيح الاتفاقية الجديدة لعملاء "إكزوتكس" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المستثمرين من المؤسسات الكبرى، الحصول على أبحاث فاروس، فضلاً عن إمكانية التداول والاستثمار في السوق المصري من خلال فاروس لتداول الأوراق المالية.

وستعمل شركة فاروس القابضة مع شركة إكزوتكس كابيتال وشركائها حول العالم على إرسال أبحاث فاروس الخاصة بالسوق المصري إلى العملاء حول العالم باستخدام تقنية إكزوتكس المتطورة، بحسب البيان.

وقالت فاروس إن ذلك سيتضمن توفير الأبحاث القطاعية المشتركة من خلال شبكة بنوك الاستثمار التي تعمل مع إكزوتكس، إلى جانب جولات محللي فاروس بالتعاون مع إكزوتكس وشركائها من المحللين لبنوك الاستثمار في الأسواق الناشئة، وفقا للبيان.

وكانت فاروس وقّعت في أوائل عام 2018 اتفاقية مع "إكزوتكس" لتمثلها في الاجتماعات والتداول في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تطور قطاع الخدمات المالية من تغيرات وتطورات مستدامة، قررت الشركتان توقيع اتفاقية أخرى عالمية خصيصا بعد نتائج الشراكة الإيجابية للاتفاقية الأولى.

وقال دنكان ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة إكزوتكس كابيتال: "نشأت هذه الشراكة كثمار لعلاقتنا الحالية مع فاروس القابضة، وتتيح لنا تقديم خدمة أكثر شمولاً لعملائنا حول العالم وتوفير المزيد من المعلومات لدعم قراراتهم الاستثمارية".

وأضاف "ومع استمرارنا في إضافة المزيد من الشركاء ذوي الخبرات الكبيرة مثل فاروس، فإن إكزوتكس كابيتال تتميز بتقديم رؤية محلية فريدة ليست متاحة في أي مكان آخر".

وقال علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة، "إن توقيع هذه الاتفاقية العالمية مع إكزوتكس يعد خطوة مهمة في مسيرة فاروس؛ حيث أنها تزيد من قاعدة عملائنا حول العالم؛ مما يعزز فرص الشركتين لزيادة حصة تدفقات الاستثمارات العالمية".

وأضاف تيمور أنه "مع استئناف برنامج الطروحات لشركات القطاع العام في مصر في العام القادم 2019، فإن هذه الاتفاقية تساهم في زيادة نسبة مساهمة المؤسسات الأجنبية في تلك الطروحات وفي سوق المال المصري بشكل عام".

وقال آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة: "تساعد هذه العلاقة القوية مع إكزوتكس في بناء استراتيجية أكثر عمقا وأكثر استدامة للنمو طويل الأجل للشركتين معا، فضلاً عن توفير منتجات ذات قيمة مضافة لشركات الاستثمار العالمية"، متطلعا لشراكة ناجحة بين الشركتين.