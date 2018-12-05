هشام توفيق لمصراوي: أرض القومية للأسمنت من أوائل الأصول المطروحة للبيع

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للأسمنت للبيع ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة.

وأضاف توفيق "مساحة أرض القومية للأسمنت 2.5 مليون متر، وهي ستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها.. هي من الأوائل".

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين من أجل تحصيل سيولة نقدية لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير، بحسب ما أعلنه الوزير الشهر الماضي.

وقال الوزير إن "أرض القومية للأسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح".

والشركة القومية للأسمنت، هي شركة تحت التصفية، بعدما قررت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي حلها لعدم جدوى تشغيلها.

ومع حل الشركة، تم تعيين "عبد النبي فرج" مصفيًا للشركة، والذي انتهى من حصر أصول الشركة، وبدأ إجراءات بيع المعدات، بحسب ما قاله في وقت سابق لمصراوي.