"ليست كوينز".. تعرف على الشكل المتوقع للعملة المصرية البلاستيكية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن مطبعة البنك المركزي الجديدة، ستنتج نقودًا بلاستيكية من مادة "البوليمر"، لطرحها في السوق، خلال عام 2020.

وأشار إلى أنها ستكون على غرار العملات الورقية الحالية، ولكنها ستُصنع من البوليمر، بدلًا من ورق البنكنوت، وأن "العملات البلاستيكية لا تعني أنها ستكون على غرار العملات المعدنية الحالية (الكوينز)".

وقال المصدر إن العملة المصرية، البلاستيكية، ستكون مثل تلك التي تنتج في بعض دول العالم، لتكون قريبة من شكل عملة انجلترا الآتية:

وكان المصدر قال لمصراوي، أمس، إن البنك المركزي سيبدأ طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، وأن البداية ستكون بفئة العشرة جنيهات، من أجل اختبار السوق.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من طباعة النقود البلاستيكية هو تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى "الحفاظ على جودة ونظافة النقود لاستهلاكها العالي في السوق المحلي.

وأكد المصدر أن "درجة تأمين الفلوس البلاستيكية أعلى من الورقية".

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