أكبر 9 دول استقبلت الصادرات المصرية في 10 شهور (إنفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018، بقيمة مليار و702 مليون دولار، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ووفقا لتقرير لأحدث تقرير تلقاه عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، من الهيئة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر، حققت الصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 20 مليارا و642 مليون دولار مقابل 18 مليارا و551 مليون دولار في نفس الفترة من 2017.

وحققت 5 قطاعات تصديرية نمواً كبيراً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات قطاع الكتب والمصنفات بنسبة 39.9% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة نسبة زيادة بلغت 24.4%، ليسجل 4 مليارات و507 ملايين دولار، وصادرات قطاع الصناعات الطبية بنسبة 14.9%، حيث بلغت نحو 434 مليون دولار، وصادرات قطاع الغزل والنسيج نسبة زيادة بلغت 10.6% حيث ارتفعت إلى 749 مليون دولار.

وحققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 8.3%، حيث سجلت مليارا و307 ملايين دولار.

وبحسب بيانات تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أكبر 9 دول مستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري.