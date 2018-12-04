نصار: دعوة شركات السيارات للاستثمار بمصر عبر مكاتب التمثيل التجاري

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة للسيارات لدعوتهم للاستثمار في مصر، مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بوزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي.

وأضاف نصار، خلال مشاركته في فعاليات افتتاح القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصري "إيجيبت أوتوموتيف"، أنه يجري حاليا التنسيق مع الوزارتين للاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوفرة بشركة النصر للسيارات أو مصانع الإنتاج الحربي لجذب شركات سيارات عالمية للاستثمار في السوق المصري.

وذكر أن الحكومة تسعى إلى جذب هذه الشركات من خلال الاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لحوالي 1.8 مليار مستهلك.

وأشار الوزير، إلى أن السوق المصري يمثل أحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خاصة في مجال الصناعات الهندسية وبالأخص صناعة السيارات.

وقال نصار، إن عددًا كبيرًا من الشركات العالمية التي يتم التفاوض معها حاليا لضخ استثماراتها في مصر، زارت خطوط الإنتاج الحالية بشركة النصر للسيارات، وأشادت بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بالمصنع.

وقال مصطفي حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، إن إجمالي مبيعات سوق السيارات في مصر بلغ 180 ألف سيارة ( ملاكي _ أتوبيسات _ شاحنات ) خلال عام 2018 بنسبة زيادة 33% عن العام الماضي.

وأشار حسين، إلى أن مبيعات السيارات الملاكي زادت بنسبة 34% عن العام الماضي، والأتوبيسات بنسبة 19% عن العام الماضي، بينما بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الشاحنات حوالي 36 % عن العام الماضي، متوقعا الوصول إلى حجم مبيعات 300 ألف سيارة في عام 2022.