الإحصاء: 415 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص في 2016

القاهرة - مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الإنتاج الصناعي السنوي لمنشآت القطاع الخاص سجلت 414.7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 353.5 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 17.3%، (بدون نشاط البترول الخام والغاز الطبيعي، ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية).

وأضاف الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المنتجات الغذائية بلغت 92.6 مليار جنيه عام 2016 مقابل 85.3 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع بلغ نسبته 8.5%.

وبلغت قيمة الإنتاج في نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية 42.9 مليار جنيه عام 2016 مقابل 35.1 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع 22.1%.

وسجلت قيمة الإنتاج في نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى مثل (الزجاج والخزف والأسمنت، وغيرها) 47.4 مليار جنيه عام 2016 مقابل 39.1 مليار جنيه عام 2015 بارتفاع 21.4%.

وساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 15٫5% من قيمة الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص خلال عام 2016، كما ساهم نشاط صناعة الفلزات القاعدية (حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثمينة) بنسبة 8.1%، ونشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية بنسبة 4% من قيمة الإنتاج الصناعي.