"المركزي" يصدر عملات بلاستيكية في 2020 والبداية بفئة الـ "10 جنيهات"

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن البنك يعتزم إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزي سيبدأ طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، وأن البداية ستكون بفئة العشرة جنيهات.

"سنبدأ تدريجيًا من فئة عشرة جنيهات ونختبر قبول السوق على مدى طويل"، بحسب ما قاله المصدر لمصراوي.

وقال المصدر إن الهدف الأساسي من طباعة النقود البلاستيكية هو تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى "الحفاظ على جودة ونظافة النقود لاستهلاكها العالي في أسواقنا".

وأشار إلى أن كثيرًا من دول العالم المتقدمة تستخدم حاليًا النقود البلاستيكية، والتي من بينها استراليا وإنجلترا واليابان.

وأكد المصدر أن "درجة تأمين الفلوس البلاستيكية أعلى من الورقية".