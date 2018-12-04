للشهر الـ 25.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بشكل طفيف في نوفمبر

كتب - مصطفى عيد:

شهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 11.7 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، ليواصل الصعود للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية نوفمبر إلى 44.513 مليار دولار، مقابل 44.501 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي.

وترتفع الاحتياطيات منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.