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    للشهر الـ 25.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بشكل طفيف في نوفمبر

    03:47 م الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
    للشهر الـ 25.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بشكل طفيف في نوفمبر

    البنك المركزى

    كتب - مصطفى عيد:

    شهد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا طفيفا خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 11.7 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر، ليواصل الصعود للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

    وقال البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية نوفمبر إلى 44.513 مليار دولار، مقابل 44.501 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي.

    وترتفع الاحتياطيات منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

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