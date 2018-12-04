غرفة القاهرة تستهدف ضم الباعة الجائلين للاقتصاد الرسمي بالمرحلة المقبلة

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة ستضع مشكلة الباعة الجائلين على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف أن تضمها للقطاع الرسمي.

وأضاف العربي خلال اجتماع مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه يستهدف جذب هؤلاء الباعة عن طريق تقديم مزايا لهم منها إتاحة ضمهم للتأمين الصحي الخاص بالتجار، وهو ما يعد ضامنا لضم نسبة كبيرة من التجار غير الرسميين.

وذكر العربي أن الشروط التي ستكون مطلوبة من البائع بسيطة لا تتضمن أكثر من الحصول على "فيش وتشبيه" فقط لاغير.

وأشار إلى أنه يستهدف خلال الفترة المقبلة حل باقي المشكلات التي تواجه التجار والتي لم يستطع حلها خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر عقد الدورة المقبلة من انتخابات مجلس إدارة الغرفة في مايو 2019.

وأعلن إبراهيم العربي، استعداد الغرفة لدعم التجار لتخطي آثار قرار الحكومة الصادر مؤخرا بتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية.

وأضاف العربي أن قرار حظر تداول الدواجن الحية يستهدف الوقاية من الأمراض خاصة في القاهرة وبالأخص مرض الإنفلونزا.

وأشار إلى أن الغرفة حتى الآن مازالت تدرس القرار وكيفية تطبيقه، مضيفا أن هناك عددا من مجازر الدواجن الجديدة ولكن لم يتم استغلالها حتى الآن، وأن هناك عدد من التحديات أمام تطبيق هذا القرار حتى الآن.