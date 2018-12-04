أوبر تطلق تطبيقًا جديدًا يتناسب مع الإنترنت الضعيف والهواتف القديمة

صورة للسيد دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أو

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق تطبيق أوبر لايت بداية من العام المقبل، في أنحاء الشرق الأوسط.

ويعتبر التطبيق نسخة جديدة من تطبيق أوبر للركاب، لكنه يمكنه العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت، ومع المحمول ذات أنظمة الأندرويد القديمة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم فإن تطبيق أوبر لايت سيشغل مساحة أقل من ذاكرة الهواتف المحمولة، ويستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت، كما يعمل على ٩٩٪ من الهواتف المشغلة بنظام أندرويد.

وقال البيان إنه تم تصميم التطبيق الجديدة لحجز الرحلات بشكل أسرع وأسهل بغض النظر عن جودة الاتصال بالإنترنت وعلى هواتف أندرويد البسيطة، لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب باقات النت المنخفضة.

وأضاف أن اختبار التطبيق بدأ بالفعل في عدة مدن بالمنطقة ومن المخطط تعميمه في أوائل العام القادم.

وأطلقت شركة أوبر اليوم خدمة جديدة للنقل الجماعي للركاب تحت اسم "أوبر باص"، وتعد مصر أول دولة تفعل أوبر فيها هذه الخدمة.

وبدأت الشركة فى إجراء اختبارات على تطبيق أوبر باص منذ سبتمبر ٢٠١٨ فى العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها.

وستبدأ خدمة أوبر باص في مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الشهور القادمة.