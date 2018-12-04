قطاع البنوك يهوي بالبورصة .. والمؤشر الرئيسي يتراجع 2.4% بتعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 2.4% إلى 12624 نقطة، مدفوعًا بتراجع قطاع البنوك.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3%.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، إن التراجع الكبير للمؤشر الرئيسي اليوم، نتيجة تراجع أسهم قطاع البنوك، حيث تراجع سهم البنك التجاري الدولي اليوم لأقل مستوى له في عامين، وتراجع سهم البنك المصر لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي سجلا أقل مستوى في عام ونصف.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني، بنهاية تعاملات اليوم بنحو 2.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي بيع بقيمة 49.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 20.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء 69.9 مليون جنيه.

وأوضح غريب، أن تراجع أسهم البنوك جاء نتيجة تعديل طريقة حساب الضريبة على السندات، بشكل يؤثر على أرباح البنوك.

وكانت وزاة المالية، أعلنت نهاية الشهر الماضي ، الاتفاق مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأضاف غريب، أنه باعتبار البورصة انعكاس للاقتصاد، فإنها تأثرت بإجراءات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالشكل العام للاقتصاد، والذي ظهر من خلال رفع سعر الدولار الجمركي، وتثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي.