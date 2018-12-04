سيكو: رفع الدولار الجمركي على المحمول يدعم المنتج المحلي أمام المستورد

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد سالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو تكنولوجي أول مُصنع محلي للهواتف المحمولة، إن قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي خطوة في طريق تمييز التصنيع المحلي أمام المنتجات المستوردة.

وأضاف سالم لمصراوي أن هذه أول خطوة في طريق تشجيع المنتج المحلي بشكل فعلي.

وقررت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي خلال شهر ديسمبر على بعض السلع غير الأساسية والترفيهة.

وشملت قائمة السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي الهواتف المحمولة والحواسب الآلية والملابس والأحذية.

وبحسب تصريحات لمحمد معيط، وزير المالية، فإن رفع الدولار الجمركي على بعض السلع، هدفه حماية المنتجات المصرية من المنتجات المستوردة المثيلة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة سيكو، أن هذا القرار سيتسبب في زيادة طفيفة بأسعار المنتجات المستوردة قد تصل إلى 5% وهو ما يمنح أجهزتنا المصنعة محليًا مزايا سعرية تنافسية، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تشجع الاستثمار في التصنيع محليًا.

من جانبه قال طارق عيد مدير العلاقات العامة بشركة M touch للهواتف المحمولة، إن هذا الإجراء سيتسبب في ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة.

وأضاف أن شحنات الهواتف القادمة سيتم إعادة تسعيرها، ومن المتوقع أن تزيد أسعارها بنسبة لا تقل عن 10%، وكذلك من المتوقع أن تزيد أسعار إكسسوارات المحمول بنسبة لا تقل عن 15%، وتابع "الإجراء الأخير سيزيد من حالة الركود بالسوق".

وعن أثر هذا القرار على المنتجات المحلية الصنع قال إنه لا يوجد سوى شركة واحدة في مصر تقوم بعملية التصنيع للهواتف المحمولة ولذلك فأغلب القطاع متضرر.

ويرى عيد أن هذا القرار ليس كاف لجذب استثمارات في مجال التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بمصر وخاصة أن إنشاء خط إنتاج للمحمول يحتاج لاستثمارات ضخمة وموافقات وزارية كثيرة ما يجعلها مهمة صعبة.