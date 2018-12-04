غرفة القاهرة تدرس إنشاء بورصة سلعية مشتركة في منطقة السادات

كتبت - منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تدرس في الوقت الحالي إنشاء بورصة سلعية مشتركة في منطقة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، بين عدة غرف على نمط البورصة المقامة في البحيرة.

وأضاف العربي، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تبذل كافة الجهود المتاحة لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، ومواجهة "جشع بعض التجار" عن طريق طرح أكثر من مبادرة.

وتابع: "نحن نعاني من عدم وجود جهة واحدة تتولى الرقابة على كافة السلع وغياب التنسيق بين الجهات الموجودة".

وكان فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة والنائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف التجارية، افتتح بورصة الخضر والفاكهة والبورصة السلعية بمركز بدر للتجار تجريبيًا في سبتمبر الماضي.

وأكد العربي، أن قرار رفع الدولار الجمركي الذي أصدرته وزارة المالية على السلع الاستفزازية لن يؤثر على الخامات، مشيرا إلى أن القرار يؤثر فقط على السلع تامة الصنع.

وأعلنت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، أنها ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية والواردات التي لها مثيل محلي في ديسمبر.

ولكن العربي ذكر خلال مؤتمر اليوم، أن هناك بعض التجار يستغلون مثل تلك القرارات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.