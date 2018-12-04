سحر نصر: إطلاق أوبر باص أول مرة بالعالم من القاهرة دليل على جاذبية مصر

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- أحمد طرانة:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء إن إطلاق شركة أوبر خدمتها الجديدة "أوبر باص" لأول مرة في العالم في مصر، دليل على جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر.

وأضافت خلال حفل إطلاق خدمة أوبر الجديدة اليوم أن هذا دليل على نجاح مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة.

وأعلنت شركة أوبر، اليوم عن إطلاق خدمة "أوبر باص"، لتعمل في القاهرة، لأول مرة في العالم.

وقال دارا خسرو ساهي، رئيس مجلس إدارة أوبر العالمية، إن القاهرة هي أول مدينة على مستوى العالم يتم تشغيل خدمة أوبر باص بها.

وستنطلق خطوط خدمة أوبر باص في مناطق مدينة نصر والمهندسين ووسط البلد، كمرحلة أولى.

وبحسب وزيرة الاستثمار، فإن أوبر استفادت من قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الأساسية التي قامت بها الدولة في مجال الطرق والكباري.

وأضافت بعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد للخدمة المتميزة في القاهرة، في 2017 والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، كما وفر 600 فرصة عمل، تختار الشركة القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" في 2018.

وقال دارا خسروشاهي، رئيس مجلس إدارة أوبر، اليوم "أنني متحمس لتواجدي في القاهرة لإطلاق خدمة أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن يحسن النقل بأسعار مناسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا أوبر لتعزيز منظومة الميني باص".

وأضاف أن الشركة ملتزمة بتوسيع نطاق الوصول إلى تطبيقها عن طريق توفير مجموعة من الخدمات منخفضة التكلفة، والتي ستنقل المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المدينة وتساعد المدن في التعامل مع مشكلات مثل الازدحام.

وتعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، بحسب رئيس شركة أوبر، مضيفًا أن شركته ستواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم.

وأطلقت أوبر اليوم تطبيق أوبر لايت الذي يعمل على كل الهواتف المحمولة، سواء الهواتف الذكية أو التقليدية، لتسهيل استخدامه أمام كل العملاء.

وأعلنت شركة أوبر أن نسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب، تستطيع العمل في ظل الاتصال البطيء بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في أنحاء الشرق الأوسط خلال أوائل العام المقبل.