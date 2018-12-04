أوبر تطلق خدمة "أوبر باص" بالقاهرة لأول مرة في العالم

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كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- أحمد طرانة:

أعلنت شركة أوبر، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة "أوبر باص"، لتعمل في القاهرة، لأول مرة في العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، ودارا خسرو ساهي، رئيس مجلس إدارة أوبر العالمية.

وقال رئيس شركة أوبر، إن القاهرة هي أول مدينة على مستوى العالم يتم تشغيل خدمة أوبر باص بها.

وستنطلق خطوط خدمة أوبر باص في مناطق مدينة نصر والمهندسين ووسط البلد، كمرحلة أولى.

وأضاف أن الشركة تطلق اليوم أيضا تطبيق أوبر لايت الذي يعمل على كل الهواتف المحمولة، سواء الهواتف الذكية أو التقليدية، لتسهيل استخدامه أمام كل العملاء.

وقال إن هذه الخدمات ستنطلق في مختلف مدن الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة.

وقال إن أوبر وفرت وظائف لنحو 90 ألف مصري كل شهر، 40% منهم لم يكن لديهم عمل قبل ذلك.

وأضاف أن أوبر تستثمر أكثر من 100 مليون دولار في مركز خدمة العملاء والسائقين في مصر، الذي يعمل به 600 موظف.

وقال إن الشركة تحاول مساعدة مصر في حل مشكلات الزحام المروري، وتوفير وسائل مواصلات جيدة و متوفرة.

وقال إن أوبر سجلت حوالي 10 مليارات رحلة مكتملة في يونيو الماضي.