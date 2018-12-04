الغرف التجارية تدعو أيرلندا للاستثمار في المشروعات العملاقة بمصر

كتبت- منار الرخ :

قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجتمع الأعمال بدولة أيرلندا لديه فرصة كبيرة لزيادة استثماراته في مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والماكينات والآلات التي تساهم في حزمة المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حالياً.

وأضاف الفيومي، خلال اجتماع غرفة التجارة العربية الأيرلندية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تنفذ حالياً مجموعة من المشروعات الضخمة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الحرة بمحور قناة السويس، واستصلاح ١.٥ مليون فدان، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة ٥٠%.

وذكر أن من بين هذه المشروعات أيضا شق طرق، وإنشاء سكك حديدية ممتازة، وموانىء، ومشروعات لوجيستية، كما تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وهي المشروعات التي يمكن الجانب الأيرلندي المساهمة فيها سواء بالدعم الفني واللوجستي أو الاستثمار المباشر.

وأشار إلى أن مصر تسير على مسار سريع لخلق مناخ استثماري جاذب يقوم على تحديث القوانين واللوائح الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الفيومي، أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة تضمنت ترشيد الدعم، وخفض عجز الموازنة، وتطبيق منظومة القيمة المضافة، وتوفير حزمة حوافز للمستثمرين من خلال إقامة المشروعات الضخمة، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تصب في صالح مناخ الاستثمار ودعم رجال الأعمال سواء المصريين أو الأجانب.

ودعا الفيومي رجال الأعمال الأيرلنديين للاستفادة من مميزات السوق المصرية وما تملك من إمكانيات وفرص من خلال كم الاتفاقيات التجارية التي تجعل منها سوقاً مركزياً لمختلف الأسواق العالمية.

وحضر اجتماع غرفة التجارة العربية الأيرلندية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبات برين وزير التجارة الأيرلندي.

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي الأول الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة وفد من أيرلندا برئاسة وزير التجارة والصناعة في البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التعرف على فرص الاستثمار في السوق المصري.

ويشارك في المنتدى نحو 15 شركة أيرلندية تعمل في قطاعات متنوعة أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، وشركات الاستيراد والتصدير، وأنظمة الطاقة، والهياكل، والأبنية المتخصصة في مجال التشغيل الصناعي.

ويأتي الوفد ضمن بعثة تجارية تزور مصر حاليا، حيث تتطلع لتصدير التكنولوجيا إلى مصر، وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.