"العربية للأسمنت" تعيد جدولة ديون بنحو 912 مليون جنيه لأحد البنوك

كتب - مصطفى عيد:

قالت الشركة العربية للأسمنت، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنها أعادت جدولة ديونها المستحقة لدى أحد البنوك المصرية، والبالغ قيمتها 23 مليون دولار (حوالي 413 مليون جنيه)، و499.3 مليون جنيه.

وأضافت أن إعادة الجدولة تأتي من خلال قرض مشترك يمنحه لها كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك التجاري الدولي، مع إتاحة تسهيلات إضافية على المدى القصير.

وأشارت الشركة إلى أن خطة التمويل ستساهم في دعمها لتحقيق استراتيجيتها طويلة المدى، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد الإنفاق على عمليات الشركة التشغيلية.

وذكرت أن مستوى الدين الجديد مريحا بالنسبة لها، حيث تتيح الشروط التنافسية الجديدة وقتا كافيا لإعادة السداد، بالإضافة إلى توفير المزيد من السيولة النقدية والمرونة، بما يعمل على رفع مستوى أرباحها.

وقالت الشركة العربية للأسمنت إنها لبت كافة الاشتراطات الصارمة التي وضعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية طبقا للمعايير الأوروبية المتبعة.

وأضافت الشركة: "لقد تمكنت العربية للأسمنت من إظهار مرونة سوقية كبيرة، كما واصلت أداءها الناجح والمتميز في قطاع الأسمنت الذي يتسم بتحدياته العديدة".

وتعهدت الشركة بـ "تطوير قطاع الأسمنت المحلي باستمرار"، وفقا للبيان.

وتنتج الشركة العربية للأسمنت - التي يقع مقرها في محافظة السويس - 5 ملايين طن سنويا من الأسمنت بما يمثل 8% من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر، وتم إدراج الشركة في البورصة المصرية منذ مايو 2014.