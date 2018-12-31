بنك الكويت الوطني يبدأ في تقديم منتج قرض جديد للأطباء

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني، إن البنك بدأ في تقديم قرض جديد للأطباء بداية من الشهر الجاري، وذلك بجانب باقات قروض البنك التي تشمل القرض الشخصي، والسيارات، وتوصيل الغاز للمنازل.

ووفقا لما قاله المصدر، يمنح البنك قرض الأطباء بشروط وإجراءات محددة تشمل:

- قيمة القرض تتراوح بين 20 ألف جنيه و225 ألف جنيه كحد أقصى، ويتوقف على حسب الدخل الشهري للعميل.

- فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- الفائدة 22.5% لعملاء البنك وترتفع إلى 23.5% لغير عملاء البنك.

- سن العميل لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري يتباين حسب مدة رخصة العيادة، حيث يتراوح بين 25 ألف جنيه للرخصة الأقل من 3 أعوام، و180 ألف جنيه لرخصة العيادة الأكثر من 15 عاما.

- الأوراق المطلوبة تتمثل صورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية.