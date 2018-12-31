سامسونج: وردنا 250 ألف تابلت لوزارة التعليم وجاهزون لتوريد الباقي

كتب- محمد علاء الدين:

قال أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج الكترونيكس مصر، إن الشركة جاهزة لتوريد باقي كميات التابلت الخاص بطلبة المدارس بالتنسيق الكامل مع الحكومة.

وأضاف جعفر لمصراوي أن الشركة انتهت من تسليم نحو 250 ألف جهاز تابلت لوزارة التربية والتعليم بنهاية أكتوبر الماضي، وأن باقي الكمية المتعاقد عليها موجودة وجاهزة للتسليم فور في حال طلبت وزارة التربية والتعليم التوريد.

وفازت شركة سامسونج بتوريد 708 آلاف جهاز حاسب لوحي "تابلت" بضمان 3 سنوات منتصف العام الجاري.

ويغطي عدد الأجهزة التي سيتم توريدها إجمالي عدد الطلبة والطالبات الملتحقين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الذين سيشرفون على استخدام الطلبة للتابلت.

وتم اختيار سامسونج كمورد بموجب تلك الاتفاقية بعد إعلان الحكومة عن مناقصة عامة بين الشركات التكنولوجية العاملة فى هذا المجال، وبعد تأهل عدد من الشركات لشروط تلك المناقصة، قامت القوات المسلحة بإجراء تقييم ومراجعة شاملة للعروض المقدمة، لضمان أعلى مستويات الجودة وتحديد مدى توافق المواصفات الفنية للأجهزة مع متطلبات الوزارة.

ويأتي التابلت التعليمي بشهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز، إضافة أن الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا بأقرب فرصة.