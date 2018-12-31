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440 مليون جنيه قيمة مساهمة البنك الأهلي بمشروع بشاير الخير بالإسكندرية

04:07 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
440 مليون جنيه قيمة مساهمة البنك الأهلي بمشروع بشاير الخير بالإسكندرية

مشروع بشاير الخير بالإسكندرية

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قيمة تمويلات البنك في مشروع "بشاير" 1 و2 بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية، بلغت 440 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح يوم الأربعاء الماضي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن هذه التمويلات تتوزع بين 190 مليون جنيه لمشروع بشاير1 و250 مليون جنيه لمشروع بشاير2.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي المصري مشروع بشاير الخير الإسكندرية السيسي

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