البورصة المصرية ترتفع في أخر جلسات 2018

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.7%، إلى مستوى 13035 نقطة، في نهاية جلسة اليوم الاثنين، وهي الأخيرة في عام 2018.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.59%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%..

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بقيمة 614.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 608.5 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع في مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 12984 نقطة.

وعلى مدار العام 2018، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30بنسبة 13.21% بسبب مجموعة من العوامل التي أثرت على السوق من بينها أسعار الفائدة المرتفعة وأزمات الأسواق الناشئة.