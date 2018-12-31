الإحصاء: تراجع إنتاج المشروبات وزيادة الملابس الجاهزة في أكتوبر الماضي

القاهرة - مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن الرقم القياسي في صناعة المشروبات سجل 143.94 خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل 186.93 في شهر سبتمبر بنسبة انخفاض 23%.

وأرجع الجهاز تراجع الرقم القياسي لصناعة المشروبات إلى انخفاض الإنتاج لتوقف بعض خطوط الإنتاج لإحدى الشركات للصيانة، وضعف الإقبال على المشروبات الغازية في الشتاء.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 222.36 خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغ 212.13 بارتفاع قدره 4.8%، وذلك بسبب زيادة إنتاج الملابس الجاهزة استعداداً لدخول موسم فصل الشتاء.

وسجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) 133.19 خلال شهر أكتوبر 2018 (أولي) مقابل 133.03 خلال شهر سبتمبر 2018 (نهائي) بنسبة ارتفاع 0.1%، بحسب البيان.

وسجل الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية 107.83 خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بشهر سبتمبر 2018 حيث بلغ 103.75، بارتفاع 3.9%، وذلك لتغطية الطلب.

ووصل الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة إلى 247.25 خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بشهر سبتمبر 2018 حيث بلغ 255.82، بانخفاض قدره 3.4%، وذلك وفقا لخطة الإنتاج والصيانة المستهدفة.