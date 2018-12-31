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أرباح شركات "القابضة الكيماوية" تقفز 305% في العام المالي الماضي

02:19 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
أرباح شركات "القابضة الكيماوية" تقفز 305% في العام المالي الماضي

وزير قطاع الأعمال خلال الجميعة العامة للقابضة الكي

كتبت - شيماء حفظي:

أظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تسجيل الشركات التابعة للشركة القابضة صافي ربح بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 305% عن عام 2016-2017، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

وسجلت الشركات التابعة للشركة القابضة إيرادات نشاط عن العام المالي 2017-2018 بقيمة 19.3 مليار جنيه بزيادة 21.7% عن عام 2016-2017، وبلغ إجمالي صادرات هذه الشركات 1.175 مليار جنيه بزيادة 29% عن عام 2016-2017.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017-2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية.

وبحسب تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن نشاطها، والذي عرضه رئيسها عماد الدين مصطفى، حققت القابضة للصناعات الكيماوية صافي ربح بقيمة 501.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة 21.6% عن عام 2016-2017.

كما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 بمعدل نمو 201% عن العام المالي السابق عليه.

هشام توفيق شركة الصناعات الكيماوية قطاع الأعمال العام وزارة المالية

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