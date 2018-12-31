وزارة الاتصالات توقع اتفاقية مع محافظة بني سويف لدعم خدمات العلاج عن بعد

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مع محافظة بني سويف لدعم وتطوير خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان المحافظة.

وقال بيان صحفي من الوزارة إن الاتفاقية تشمل دعم المحافظة بـ 7 وحدات للتشخيص والعلاج عن بُعد و٥ مراكز مجتمعية متكاملة دامجة.

جاء ذلك خلال زيارة عمرو طلعت وزير الاتصالات للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والبريد.

وقال طلعت إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي ترتكز على محورين رئيسيين هما التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي، وبناء الإنسان المصري.

وتابع في بيان لوزارة الاتصالات اليوم أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية يأتي من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، واستخدام التكنولوجيا المساعدة لتمكين ودمج متحدي الإعاقة وتطوير قدراتهم".

من جانبها قالت عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، إن تقنية العلاج عن بُعد هي أحد أهم التقنيات المطلوبة لتطوير الخدمات الصحية.

وتحتوي أجهزة العلاج عن بعد على أجهزة لقياس مختلف القياسات الحيوية للمريض عن بعد مثل ضغط الدم ونبضات القلب وأيضاً أجهزة للكشف المتخصص لأمراض العيون والأمراض الجلدية وغيرها من الأجهزة الهامة.

كما تأتي أهمية المشروع في كونه يقدم الخدمات الطبية المتطورة للمواطن في موقعه ودون تحمل عبء السفر للمستشفيات المركزية للحصول على تلك الخدمة، بحسب البيان.

وتتضمن الاتفاقية دعم 7 وحدات صحية في المناطق الفقيرة والبعيدة بمحافظة بنى سويف بأجهزة العلاج عن بُعد وربطها بالمستشفيات الجامعية والمركزية والتخصصية باستخدام خطوط ربط عالية الكفاءة.

وتضمنت الاتفاقية تأهيل ٥ مراكز مجتمعية متكاملة دامجة داخل ٥ مراكز شباب وإنشاء قاعات للحاسب الآلي بها على أعلى مستوى لتقديم خدمات التدريب والتأهيل التكنولوجي بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية إلى شباب المحافظة بما في ذلك الشباب ذوي الإعاقة في بيئة دامجة.