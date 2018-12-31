وزير الاتصالات يفتتح مركزين للخدمات البريدية المتكاملة ببني سويف

كتب- محمد علاء:

افتتح اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز خدمات بريد بني سويف شرق، ومركز خدمات بريد بني سويف الجديدة بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وقال طلعت في بيان صحفي اليوم الاثنين إن البريد المصري يشهد تطوراً كبيراً في إطار العمل على إعادة صياغة دوره ليكون منصة لتقديم الخدمات الحكومية، وخدمات الشمول الرقمي المالي، بجانب الخدمات البريدية للمواطنين من خلال استحداث خدمات جديدة تعتمد على أنظمة تكنولوجية تواكب التطورات العالمية.

وأضاف في البيان البريد أصبح أحد القنوات الخمس الرئيسية التي يمكن من خلالها أن يتلقى المواطن الخدمات الحكومية الرقمية المقرر إطلاقها خلال العام ونصف المقبلين وفقا للمشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي".

ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر.

وتضم محافظة بني سويف تضم نحو ١١٠ مكتب بريد تقوم على خدمة الملايين من سكان المحافظة.