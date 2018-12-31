الإحصاء: 126% ارتفاعًا في صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال العام الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 126% مقارنة بعام 2016.

وسجل إجمالي الصادرات المصرية لدول شرق آسيا نحو 41.8 مليار جنيه العام الماضي مقابل 18.5 مليار جنيه عام 2016، بحسب النشرة السنوية للتبادل التجاري بين مصر ودول شرق آسيا الصادرة عن الجهاز اليوم.

وقالت النشرة إن الواردات المصرية من تلك الدول ارتفعت أيضا العام الماضي بنسبة 64.5% مسجلة 300.7 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه عام 2016.

وتشمل دول شرق آسيا، ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية والهند وأندونيسيا وباكستان وتايلاند، وسنغافوره وبنجلاديش.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات المصرية بقيمة 16.0 مليار جنيه العام الماضي بزيادة قدرها 147.8% عن عام 2016، ثم الصين بقيمة 12.4 مليار جنيه بزيادة 148.2%.

واحتلت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى للواردات العام الماضي بقيمة 144.2 مليار جنيه عام 2017 بزيادة 60.0%، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مراجل، آلات، أجهزه آلية وأجزاؤها.

وجاءت الهند في المرتبة الثانية للواردات بقيمة 41.6 مليار جنيه بزيادة 89.9٪ وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها سولار ولحوم وأحشاء وأطرافه صالحة للأكل.