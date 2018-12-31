عمرو نصار: نخطط لطرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال 2019

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تخطط لطرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، خلال العام المقبل.

وأشار نصار إلى أن هيئة التنمية الصناعية طرحت نحو 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد، بحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خلال عام 2019، في 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، بحسب نصار.

ولفت نصار إلى إنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعي السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجري حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

وأضاف نصار أن، عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، يستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملأ فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية.

"سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد"، بحسب نصار.

وأشار نصار إلى أن مشروع تصنيع الأجهزة المنزلية ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف نصار أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية بهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة.