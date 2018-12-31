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    سوق المحمول يستمر في التراجع ويفقد 300 ألف مشترك في أكتوبر الماضي

    12:49 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    سوق المحمول يستمر في التراجع ويفقد 300 ألف مشترك في أكتوبر الماضي

    صورة أرشيفية

    كتب- محمد علاء الدين:

    تراجع عدد مشتركي خدمات المحمول خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 94.3 مليون مشترك مقابل 94.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر الماضي، ليفقد بذلك سوق المحمول نحو 300 ألف مشترك خلال شهر واحد.

    وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تراجع معدل انتشار الهاتف المحمول مقارنة بعدد السكان إلى 102.5% مقابل 103% خلال شهر سبتمبر الماضي.

    ويوضح الإنفوجراف التالي عدد مشتركي المحمول خلال شهر أكتوبر على مدار 7 سنوات.

    الإنفوجراف

    وكان سوق المحمول قد فقد نحو 702.1 ألف مشترك خلال شهر سبتمبر الماضي وفقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وفي سبتمبر الماضي تراجع عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر من 95.2 مليون مشترك في أغسطس إلى 94.5 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي.

    وفي مارس الماضي ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشغلي المحمول ببيع الخطوط من خلال فروع الشركات فقط بعد أن كانت تباع لدى التجار والموزعين ما أثر على معدلات المبيعات وفي شهر يوليو الماضي فرضت وزارة المالية رسومًا على بيع الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا و10 جنيهات رسومًا إضافية كل شهر على فاتورة المحمول.

    مستخدمو المحمول

    سوق المحمول خدمات المحمول وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الهاتف المحمول إنفوجراف

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