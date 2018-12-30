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الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأحد

04:54 م الأحد 30 ديسمبر 2018
الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الأحد

دولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي والبركة عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

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