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    أوراسكوم للتنمية: الطلب على مشروع "ويست" السكني يفوق التوقعات

    03:18 م الأحد 30 ديسمبر 2018
    أوراسكوم للتنمية: الطلب على مشروع "ويست" السكني يفوق التوقعات

    شعار أوراسكوم للتنمية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية اليوم الأحد إن مشروعها "ويست" O-West"" فاق كل التوقعات مع الأيام الأولى للإعلان عنه.

    وتخطط الشركة إلى الطرح الرسمي للمشروع العقاري الجديد في الربع الأول من العام الجديد 2019، بحسب بيان للشركة اليوم.

    و O-West، هو مشروع سكني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أساس نظام المشاركة في الإيرادات.

    وقالت الشركة إنها تطور الشركة المشروع الذي يتضمن وحدات سكنية تشمل فيلات وشقق بجانب الخدمات الرئيسية لإقامة مدينة متكاملة تشمل جميع الأنشطة تجارية وتعليمية ونادي رياضي ومراكز طبية وترفيهية، على مساحة إجمالية 1000 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، وعلى بعد دقيقتين من مول مصر.

    شركة أوراسكوم القابضة للتنمية مشروع ويست السكني هيئة المجتمعات العمرانية

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