لأول مرة إلكترونيًا.. المركزي للإحصاء يطلق التعداد الاقتصادي الخامس 2018

كتبت- دينا خالد:

أطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليوم الأحد التعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع المحافظات.

وقالتهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم إن التعداد سيكون إلكترونيًا لأول مرة، كما أنه سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة.

وتعمل مصر على عمل تعداد اقتصادي كل 5 سنوات، توافقًا مع التوصيات الدولية، حيث ونفذت مصر من قبل 4 تعدادات اقتصادية، بحسب السعيد.

وقال وزيرة التخطيط إنه من المنتظر أن يوفر التعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حدة على المستوى الإقليمي.

كما سيعمل التعداد على قياس مدى كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي، فضلا عن توفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك بيانات عن القطاع الخاص غير الرسمي على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.

وقال البيان إن التعداد يهدف إلى التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة للوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة وأسباب ذلك، وذلك في سبيل التعرف على فرص العمل التي يمكن توفيرها لتقليل البطالة.

وبحسب وزيرة التخطيط فإن التعداد الاقتصادي يمثل إضافة قوية إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.

وأضافت أنه سيتم من خلال هذا التعداد توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد الاقتصادي يعد من أكبر المشروعات الاقتصادية في العالم نظرًا لأن التعدادات الاقتصادية هي الوسيلة الرئيسية لجمع المعلومات عن المنشآت الاقتصادية.

وأضاف في البيان أنه سيتم تنفيذ حملة إعلامية متكاملة مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي لكافة مراحله وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد والتعاون مع مندوبي الجهاز.