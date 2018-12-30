210 مليارات جنيه استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد بالبنك الأهلي في 8 أشهر

كتبت-منال المصري:

قال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد 20% بلغت 210 مليارات جنيه خلال 8 أشهر من تاريخ استحقاقها.

وبلغت حصيلة البنك الأهلي 400 مليار جنيه من شهادة 20% على مدار 14 شهرًا من بيع الشهادة منذ أصدرها في نوفمبر 2016 حتى فبراير الماضي.

كانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بدأت منذ 5 مايو الماضي، في إيداع أصل قيمة شهادة الادخار ذات العائد 20%، للعملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم.

وبحسب ما قال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي إن نسبة 90% من هذه الاستحقاقات تم إعادة استثمارها في أوعية أخرى بالبنك وخاصة في شهادة 15.25% ذات الثلاثة أعوام و15.75% ذات عام واحد.

وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، شهادة الـ 20% في نوفمبر 2016، بعد تعويم الجنيه، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة، وكبح التضخم.

وبلغت حصيلة بيع شهادة الـ 20% منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى منتصف فبراير الماضي نحو 400 مليار جنيه في البنك الأهلي، و200 مليار جنيه في بنك مصر فيما بلغ في بنك القاهرة 20 مليار جنيه.

وتوقف بنكا مصر والأهلي عن طرح هذه الشهادة في منتصف فبراير الماضي، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، وكان بنك القاهرة أوقف إصدار الشهادة في وقت سابق عن البنكين.