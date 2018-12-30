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    ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن مع زيادة الإقبال على الشراء

    02:24 م الأحد 30 ديسمبر 2018
    ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن مع زيادة الإقبال على الشراء

    الدواجن

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد في المزرعة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

    وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، اليوم الأحد، إن كيلو الدواجن بالمزرعة وصل إلى 22 جنيهًا مقابل 19 جنيهًا.

    ويتراوح سعر كيلو الدواجن بين 26 و27 جنيهًا بالأسواق مقابل 24 جنيهًا، بحسب السيد.

    وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى عودة حركة الشراء في السوق بعد ضعف كبير في الإقبال خلال الأسابيع الماضية.

    وفي المقابل ارتفعت أسعار كرتونة البيض بنحو جنيه، لتسجل 31.5 جنيه بالمزرعة، ويتراوح سعرها بين 36 و37 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    أسعار الدواجن شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد

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