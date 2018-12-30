ايتيدا تختار 10 شركات للمشاركة في معرض المنتجات الإلكترونية بأمريكا

كتب- محمد علاء الدين:

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 والمزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، بحسب بيان صحفي اليوم الأحد.

وتأتي المشاركة المصرية بجناح رسمي ترعاه الهيئة، ويضم جناح ايتيدا 10 شركات ناشئة تستعرض منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين"، وغيرها من التطبيقات التي تخدم قطاعات التجارة الالكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية.

وقالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على دعم رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة الواعدة وضخ استثمارات ضخمة في هذا الإطار.

وأضافت في البيان أن ايتيدا واحدة من الجهات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال ريادة الأعمال حيث بدأت في احتضان الشركات الناشئة منذ عام 2006، كما تعد هي الجهة الأولى في تقديم نموذج يتيح خدمات الاحتضان والتمويل لدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابعت "الهيئة ستقدم كافة أشكال الدعم والاستشارات والتوجيه لتمكين الشركات المشاركة بالمعرض من إنهاء الصفقات المتوقعة بحرفية ولمساعدة رواد الأعمال على الحصول على التمويلات المتوقعة بشكل أكثر فاعلية كما أنها ستعمل على إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة خاصة مع المستثمرين الأجانب".

وراجعت ايتيدا أكثر من 100 طلب من الشركات المحلية الناشئة للمشاركة في هذا الحدث الهام، حيث تم عقد مقابلات معهم من خلال لجنة ضمت ممثلين عن "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" وعدد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في مجال ريادة الأعمال لاختيار الشركات العشرة المشاركة بالمعرض.

ويعد معرض CES من أكبر التجمعات العالمية لمطوري أبرز وأحدث التقنيات ومنتجي الأجهزة الإلكترونية، والمنصة العالمية الأشهر للمبدعين ولمبتكري التكنولوجيات المتطورة، وذلك على مدار أكثر من 50 عامًا.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك، أكثر من 4500 شركة، بما في ذلك المصنعين والمطورين وموردي أجهزة تكنولوجيا المستهلك والمحتوى وأنظمة البرمجيات؛ ويحضره أكثر من 180 ألف شخص من 155 دولة من مختلف أرجاء العالم.