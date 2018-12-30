التنظيم والإدارة ينتهي من تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين به

القاهرة- مصراوي:

انتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات المركزية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسي للجهاز.

وقال إبراهيم أمين، معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، في بيان صحفي اليوم الأحد إن تحديد الاحتياجات التدريبية يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري وتفعيلا لأهم بنودها، والمتعلق ببناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة .

وأوضح أمين، أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات أولها الجدرات السلوكية والتي وضعت من أجل تحديد نسبة تمتع الشخص بعدد من السمات الشخصية والتي تم تحديدها بنحو 13 سمة يجب أن تتوافر بقدر محدد فيمن يتول الوظيفة العامة.

ويبحسب أمين فإنه سيتم اختبار المتقدم في مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات استخدام اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات.

وأشار أمين إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام إلكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.

وشدد على أن الجهاز حينما سعى لإنشاء منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، ركز على تأمينها ضد أي تدخل بشري، لضمان تحقيق هدفها وهو توفير آلية موضوعية لتقييم المتقدم بشكل يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية.

ويأتي تقييم القدرات والمسابقات المركزية، في ضوء نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على "أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".