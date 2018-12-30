الرقابة المالية تدرس عرض"خليل" لشراء 36.7% من أسهم راية القابضة

كتب- محمد علاء الدين:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد إن مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة، قدموا مشروع عرض شراء إجباري يوم الخميس الماضي لشراء حتى عدد 46.29 مليون سهم تمثل نسبة 36.7% من أسهم رأس مال الشركة بسعر نقدي يبلغ 9.40 للسهم الواحد.

وبحسب بيان الهيئة المرسل اليوم للبورصة فإنها تعمل حاليا على دراسة العرض الذي تقدم به مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعة المرتبطة.

وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للصفقة نحو 435.2 مليون جنيه بناء على سعر السهم المقترح من جانب شركة راية القابضة في عرض الشراء والذي تحدد على أساس متوسط سعر السهم للشركة خلال أخر 6 أشهر قبل يوم 28 أكتوبر الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا يلزم مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة بسبب تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل النسبة المسموح بها.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين، واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.

وأضافت الرقابة المالية اليوم في بيانها أن راية طلبت 15 يومًا لتقديم خطاب الالتزام الخاص بشراء الأسهم وقد وافقت الهيئة على طلب الشركة.