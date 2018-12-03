"كريم": تلقينا وعودا بتفعيل قانون نقل الركاب مطلع 2019

كتب- محمد علاء الدين :

قالت داليا سيف، مديرة العلاقات الخارجية بشركة كريم مصر للنقل الذكي، إن الشركة تلقت وعودا بصدور قرار وزاري لتفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مطلع العام المقبل.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة قررت استبدال اللائحة التنفيذية للقانون بقرارت وزارية من الوزارات المعنية بالقانون، وتابعت "تم تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لبحث النقاط الخلافية في القانون".

وقالت إن الشركة تعقد اجتماعات دورية مع اللجنة، كان أخرها في 23 نوفمبر الماضي، "وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من النقاط الخلافية وأبرزها تخفيف العبء المالي على سائقي الشركة وفقا للقانون المزمع تفعيل" .

وينص قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على سداد السائقين 3 آلاف جنيه رسوم تشغيل فضلا عن مصاريف التأمينات الاجتماعية السنوية وفقا لمديرة العلاقات الحكومية بشركة كريم.

وتناقش الشركة مع اللجنة إلغاء بند اشتراط قيادة السيارة من جانب مالكها فقط، خاصة أن هناك العديد من السيارات يقودها أكثر من شخص، كما أن هناك سيارات يتم تأجيرها من مالكها للعمل بها كسائق بكريم، بحسب ما قالته داليا.

ويهدف قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.

ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

كما يلزم الشركات، بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

يذكر أن شركة كريم أطلقت اليوم خدم "كريم باص" للنقل الجماعي من خلال 4 خطوط تجريبية تمهيدا للتوسع بالخدمة في باقي محافظات مصر، وكذلك باقي الأسواق التى تعمل بها الشركة، ورصدت الشركة استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لنشر خدمات "كريم باص" بمنطقة الشرق الأوسط.